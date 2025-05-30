Цены на машино-места не тормозят

За год машино-места в столичных новостройках дорожали вдвое быстрее, чем жилье, об этом сообщил сервис bnMAP.pro. В частности, средняя стоимость квартиры на московском рынке выросла на 21%, а места на парковке — на 39%. При этом спрос на такой актив в сдающихся домах сократился в семь раз больше, чем на жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский, Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский, Коммерсантъ

Чем объяснить такую статистику? Член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев считает, что динамика цен на парковочные места в новостройках во многом зависит от смены политики застройщиков: «Особенность заключается в том, что в Москве сильно сокращается предложение в сегменте комфорт-класса. Практически все проекты, которые выводятся в пределах Третьего транспортного кольца, это уже "премиум", за пределами — уверенный "бизнес". Собственно говоря, если цены за квадратный метр выше, то дороже и машино-места. Поэтому в данном случае это несколько техническая история, когда в жилых комплексах комфорт- и комфорт плюс-класса раскупаются квартиры и машино-места, и на рынке остаются только лоты, расположенные в проектах бизнес-класса. У нас немножко меняется ситуация, связанная с личным транспортом. Горожане уже привыкли к каршерингу и такси. В Москве, во всяком случае, многие уже рассуждают о необходимости приобретения личного автомобиля.

Некоторые уважаемые эксперты считают, что машино-места не являются предметом первой необходимости. Люди выбирают прежде всего то, что им нужно, а это квартира, но не место на парковке, тем более оно тоже достаточно дорого стоит».

Скорее всего, в обозримом будущем тренд на рост цены машино-мест в новостройках Москвы сохранится, полагает почетный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов: «Рынок недвижимости, причем в любом сегменте, никогда не является вещью в себе. Он реагирует на факторы внешнего воздействия. Если таковые как-то проявятся, то не исключены и коррективы. Но сейчас чего-либо, претендующего на роль подобных драйверов, я не вижу и склоняюсь к тому, что все приблизительно так на просматриваемом горизонте и будет сохраняться».

По данным сервиса bnMAP.pro, год назад средняя стоимость парковочного места в московской новостройке оценивалась в 2,3 млн руб. Сейчас же она составляет 3,2 млн руб.

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Андрей Загорский