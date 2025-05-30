Главы двух муниципалитетов Прикамья вступили в «Единую Россию»
Глава Кунгурского муниципального округа Сергей Толчин стал членом «Единой России». Также в партию вступил глава Осинского муниципального округа Игорь Морозов. Соответствующие решения были приняты на сегодняшнем заседании Президиума реготделения партии на основании личных заявлений глав муниципалитетов.
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Сергей Толчин был назначен главой Кунгурского округа 29 мая. До этого трудился в этой же должности в статусе и.о. Ранее работал в АО «Протон-ПМ» и руководил проектом по созданию технополиса «Новый Звездный».
Игорь Морозов возглавил Осинский округ в начале марта 2025 года. Ранее занимал должность начальника инспекции государственного технического надзора Пермского края.