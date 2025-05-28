Между туристическими локациями Кронштадта 30 мая запустят водные прогулки

В пятницу, 30 мая, судоходная компания «Нева Тревел» и Форт «Константин» (ЗАО «Морская Лига») запускают новые водные маршруты между популярными туристическими локациями Кронштадта. Об этом сообщили в пресс-службе организатора морских и речных перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судоходной компании «Нева Тревел» Фото: Пресс-служба судоходной компании «Нева Тревел»

Новые водные маршруты соединят между собой парк «Остров фортов», историко-культурный комплекс «Форт "Константин"» и причал «Зимняя пристань» у Петровского парка (в 10 минутах ходьбы от которого расположен Кронштадтский Морской Никольский ставропигиальный собор).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Петербурга запустили тактовое движение метеоров в Петергоф и Кронштадт.

Дарья Астанина