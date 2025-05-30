В Нигерии в результате наводнения погибли 117 человек
Число погибших в результате наводнения в Нигере возросло до 117 человек. Об этом сообщил представитель службы по чрезвычайным ситуациям нигерийского штата (SEMA) Ибрагим Ауду Хуссаини. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Фото: Ahmed Kingimi / Reuters
Ранее господин Хуссаини сообщал AFP о 115 погибших. По его словам, количество жертв может значительно увеличиться из-за того, что людей смыло в реку Нигер и их тела извлекают с глубины, двигаясь по течению водного потока. Поисково-спасательные операции еще продолжаются.
По состоянию на 29 мая, пишет Reuters, под воду ушли более 3 тыс. домов в двух общинах Нигера. Наводнение вызвано продолжительными ливнями, накрывшими штат.