В Нигерии в результате наводнения погибли 117 человек

Число погибших в результате наводнения в Нигере возросло до 117 человек. Об этом сообщил представитель службы по чрезвычайным ситуациям нигерийского штата (SEMA) Ибрагим Ауду Хуссаини. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Kingimi / Reuters Фото: Ahmed Kingimi / Reuters

Ранее господин Хуссаини сообщал AFP о 115 погибших. По его словам, количество жертв может значительно увеличиться из-за того, что людей смыло в реку Нигер и их тела извлекают с глубины, двигаясь по течению водного потока. Поисково-спасательные операции еще продолжаются.

По состоянию на 29 мая, пишет Reuters, под воду ушли более 3 тыс. домов в двух общинах Нигера. Наводнение вызвано продолжительными ливнями, накрывшими штат.