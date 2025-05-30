В Ульяновске возбуждено уголовное дело о злоупотреблении чиновником мэрии своими полномочиями

В пятницу, 30 мая, стало известно, что в следственным отделом УФСБ по Ульяновской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии города Ульяновска Фото: Пресс-служба мэрии города Ульяновска

В управлении ФСБ комментировать ситуацию отказываются, однако источник «Ъ-Волга», близкий к ведомству, подтвердил эту информацию.

Накануне, по данным источника, в кабинете начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Максима Урачаева прошли обыски. Руководство управления подозревают в проведении интересов одной из компаний при заключении контрактов на очистку дорог.

Андрей Васильев, Ульяновск