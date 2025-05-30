Александр Конюхов ушел с должности генерального директора «Силовых машин»

Занимавший с 2021 года должность генерального директора петербургской компании АО «Силовые машины» (входит в состав «Севергрупп») Александр Конюхов покинул этот пост. Новым гендиректором предприятия назначен Алексей Подколзин, который до того был заместителем по производству. О кадровых перестановках в компании 30 мая сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор АО "Силовые машины" Александр Конюхов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший генеральный директор АО "Силовые машины" Александр Конюхов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Надеюсь, что профессиональный опыт, деловые и личные качества Алексея Подколзина позволят ему успешно решать ключевые задачи»,— прокомментировал смену топ-менеджера председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов.

В компании отметили, что господин Подколзин имеет большой опыт в управлении производством и логистикой. С 2012 по 2023 год он работал в ПАО «Северсталь», а позднее занимал должность директора по логистике в «Еврохиме». В «Силовые машины» он перешел в октябре 2024 года.

Отставку Александра Конюхова с поста гендиректора АО «Силовые машины» связывают со срывом сроков поставок продукции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Роман Ротенберг сохранил пост главного тренера петербургского СКА после отставки совета директоров и операционного менеджмента хоккейного клуба.

Андрей Цедрик