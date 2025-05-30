Франция вводит запрет на курение в общественных местах

С 1 июля 2025 года во Франции нельзя будет курить на пляжах, в городских парках и садах, на территориях школ, крытых остановках и на спортивных объектах. Об этом в преддверии Всемирного дня без табака, отмечаемого 31 марта, заявила министр труда, здравоохранения, солидарности и семьи Франции Катрин Вотрен. По словам госпожи Вотрен, «там, где дети, табак должен исчезнуть». Об этом сообщает французское издание Ouest-France.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В некоторых муниципалитетах Франции такой запрет уже действовал, теперь же он вводится в национальных масштабах. Как указывает издание, запрет не распространяется на электронные сигареты и пока по-прежнему можно будет курить на летних террасах кафе и ресторанов. Кроме того, министр добивается снижения уровня никотина в вейпах и сокращения ассортимента ароматизаторов для них.

Алена Миклашевская