В 2024 году в Татарстане 57% женщин, планировавших аборт, изменили свое решение
В 2024 году в Татарстане 57% женщин, планировавших аборт, отказались от процедуры после доабортного консультирования. Об этом рассказала начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава республики Елена Игнашина.
В 2024 году в Татарстане 57% женщин, планировавших аборт, изменили свое решение
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, удалось сохранить более 1 тыс. беременностей. В 2024 году у женщин, изначально планировавших аборт, родилось 469 детей. В 2025 году у родителей, отказавшихся от прерывания беременности, появится 400–450 новорожденных.
Елена Игнашина сообщила, что количество абортов по желанию женщины в 2024 году сократилось с 40% до 23% по сравнению с предыдущим годом. За 5 лет показатель прерываний беременности до 12 недель снизился на 75%.