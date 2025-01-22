В 2024 году в Татарстане 57% женщин, планировавших аборт, отказались от процедуры после доабортного консультирования. Об этом рассказала начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава республики Елена Игнашина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Татарстане 57% женщин, планировавших аборт, изменили свое решение

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2024 году в Татарстане 57% женщин, планировавших аборт, изменили свое решение

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, удалось сохранить более 1 тыс. беременностей. В 2024 году у женщин, изначально планировавших аборт, родилось 469 детей. В 2025 году у родителей, отказавшихся от прерывания беременности, появится 400–450 новорожденных.

Елена Игнашина сообщила, что количество абортов по желанию женщины в 2024 году сократилось с 40% до 23% по сравнению с предыдущим годом. За 5 лет показатель прерываний беременности до 12 недель снизился на 75%.

Диана Соловьёва