Врио губернатора Дениса Паслера избрали секретарем свердловского реготделения ЕР

Врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера избрали главой регионального отделения «Единой России». Решение было принято на 43-й конференции партии, передает корреспондент «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во время выступления на конференции главной задачей господин Паслер назвал «народосбережение». Помимо этого, он заявил о важности кадрового и технического переоснащения производств региона, в том числе с помощью развития среднего профессионального образования (СПО).

«Нужно подумать о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, можно даже объявить это партийным проектом»,— сказал Денис Паслер. Помимо этого, он отметил важность поддержки участников СВО.

В бюллетень также был включен заместитель секретаря реготделения партии Сергей Никонов. На конференции присутствовали 192 делегата. Действительными признали 191 бюллетень, два голоса были отданы за господина Никонова, 189 — за Дениса Паслер.

Напомним, 16 марта председатель «Единой России» Дмитрий Медведев одобрил кандидатуру Дениса Паслера на пост секретаря ЕР в Свердловской области. Ранее пост занимал экс-губернатор региона Евгений Куйвашев. Денис Паслер планирует участвовать в досрочных выборах губернатора Свердловской области от ЕР.

Анна Капустина