Трамп заявил о «полной перезагрузке» в отношениях с Китаем

Президент США Дональд Трамп сообщил о потеплении в отношениях с Китаем. По его словам, это произошло после заключения торгового соглашения в Женеве 11 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Вчера мы достигли полной перезагрузки с Китаем. После продуктивных переговоров в Женеве обе стороны теперь согласны снизить тарифы, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней (с 14 мая по 12 августа.— "Ъ")»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме. Он планирует связаться с председателем КНР Си Цзиньпином до конца недели.

По словам господина Трампа, власти Китая согласились снять и все «неденежные барьеры». Также он охарактеризовал нынешние отношения двух стран как «хорошие».

Китайские тарифы против США снизятся до 10% со 125%, а американские — до 30% со 145%. При этом снижение пошлин не затронет ограничения на автомобили, сталь и алюминий, введенные до 2 апреля. Также возможно введение новых пошлин на фармацевтическую продукцию.

Подробнее — в материале «Ъ» «На торговом фронте перемены».

Екатерина Отрашкевич