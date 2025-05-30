Велосипедистка погибла под колесами грузовика на Советском проспекте
Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП в Невском районе Петербурга, где велосипедистка погибла под колесами грузовика.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, 30 мая в 09:40 у дома 25 по Советскому проспекту водитель грузового автомобиля, совершая поворот на второстепенную дорогу, совершил наезд на женщину, двигавшуюся на велосипеде.
В результате ДТП женщина погибла. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что неизвестный водитель сбил трехлетнего ребенка и покинул место ДТП на Благодатной улице.