Неизвестный водитель сбил трехлетнего ребенка на Благодатной и покинул место ДТП

Сотрудники петербургской полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок. Дорожный инцидент произошел накануне, 23 мая, в 18:15 в Московском районе города, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, неустановленный автомобиль сбил ребенка возле дома 13 по Благодатной улице. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы в состоянии средней степени тяжести.

При этом ДТП ранее не оформлялось, отметили в полиции. Водитель покинул место происшествия. В настоящий момент его личность устанавливается, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Прежде «Ъ-СПб» писал о восьмилетней девочке, пострадавшей в ДТП на проспекте Авиаконструкторов.

Андрей Цедрик