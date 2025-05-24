Неизвестный водитель сбил трехлетнего ребенка на Благодатной и покинул место ДТП
Сотрудники петербургской полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок. Дорожный инцидент произошел накануне, 23 мая, в 18:15 в Московском районе города, сообщили в региональном ГУ МВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, неустановленный автомобиль сбил ребенка возле дома 13 по Благодатной улице. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы в состоянии средней степени тяжести.
При этом ДТП ранее не оформлялось, отметили в полиции. Водитель покинул место происшествия. В настоящий момент его личность устанавливается, все обстоятельства произошедшего выясняются.
Прежде «Ъ-СПб» писал о восьмилетней девочке, пострадавшей в ДТП на проспекте Авиаконструкторов.