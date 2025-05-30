«Химки» распустили вторую команду после невыдачи лицензии на участие в РПЛ

Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил в своем Telegram-канале о роспуске второй команды, выступавшей во Второй лиге — третьем по значимости российском дивизионе. Ранее Российский футбольный союз (РФС) не выдал команде лицензию на участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В сложившихся обстоятельствах выступление в профессиональном турнире ''Химок-2'', как одной из важных частей клубной вертикали, невозможно. ''Красно-черные'' снимаются с соревнований под эгидой Второй лиги Б. Завтрашний матч против липецкого ''Металлурга'', как и последующие календарные игры ''Химок-2'', отменен», — сообщается в заявлении команды.

24 мая в РФС заявили, что «Химки» не получили лицензию, позволяющие сыграть в следующем сезоне. Такое решение было принято из-за «в связи с «несоблюдения финансовых критериев лицензирования». Команда подала апелляцию, однако жалоба была отклонена. В завершившемся сезоне «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Команда на два очка оторвалась от «зоны стыковых матчей». Решение по замене «Химок» в РПЛ примут на исполкоме РФС.

Также лицензии не получили новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск».

Таисия Орлова