Полиция Кубани раскрыла детали дела красноярца, за которого вступился Слуцкий

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ответ на запрос «Ъ-Кубань» рассказали подробности конфликта с участием жителя Краснодара, за которого ранее вступился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По данным ведомства, фигурант уголовного дела – приезжий из Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ночью 1 марта 2025 года в Краснодаре на улице Героя Яцкова в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, 39-летний приезжий из Красноярского края нанес ранения ножом и выстрелами из травматического пистолета троим малознакомым мужчинам в возрасте 21-года, 24 и 28 лет», – рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали жителя Красноярского края. Пострадавшие граждане Российской Федерации были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что намерен направить обращение в Следственный комитет России с просьбой разобраться в деле жителя Краснодара Виктора Мухлыгина, который два месяца находится под арестом «за защиту семьи от нападения группы иностранцев».

В ответ на это руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить обоснованность ареста фигуранта. Также глава ведомства распорядился поднять вопрос о передаче уголовного дела из органов МВД в производство следователей краевого управления ведомства.

Вячеслав Рыжков