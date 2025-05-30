СКР проверит обоснованность ареста жителя Краснодарского края

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу жителя Краснодарского края, которого привлекли к уголовной ответственности за защиту семьи от нападения группы мужчин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

К главе ведомства планировали обратиться с просьбой разобраться в ситуации с привлечением к ответственности жителя региона. Отмечается, что его необоснованно арестовали после того, как он защитил свою семью. Дело вызвало возмущение общественности.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову поднять вопрос о передаче уголовного дела из органов МВД в производство следователей краевого управления ведомства. Также требуется предоставить детальный доклад по происшествию.

Алина Зорина