Слуцкий обратится в СКР по делу арестованного краснодарца, защищавшего семью

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направит обращение в Следственный комитет России с просьбой разобраться в деле жителя Краснодара Виктора Мухлыгина, который два месяца находится под арестом за защиту семьи от нападения группы иностранцев. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации Леонида Слуцкого, против Виктора Мухлыгина возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двух и более лиц. Политик подчеркнул, что напавшие на семью не имеют серьезных травм и остаются на свободе.

«Будем разбираться, направим обращение в Следственный комитет, привлечем региональное отделение. Поддержим семью Виктора Мухлыгина и будем добиваться справедливости»,— заявил Леонид Слуцкий.

Как сообщал «Ъ-Кубань», глава СКР Александр Бастрыкин уже отреагировал на резонансную историю. Руководитель ведомства поручил проверить обоснованность ареста краснодарца. Он распорядился поднять вопрос о передаче уголовного дела из органов МВД в производство следователей краевого управления ведомства.

Алина Зорина