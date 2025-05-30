Слуцкий обратится в СКР по делу арестованного краснодарца, защищавшего семью
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направит обращение в Следственный комитет России с просьбой разобраться в деле жителя Краснодара Виктора Мухлыгина, который два месяца находится под арестом за защиту семьи от нападения группы иностранцев. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на политика.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По информации Леонида Слуцкого, против Виктора Мухлыгина возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двух и более лиц. Политик подчеркнул, что напавшие на семью не имеют серьезных травм и остаются на свободе.
«Будем разбираться, направим обращение в Следственный комитет, привлечем региональное отделение. Поддержим семью Виктора Мухлыгина и будем добиваться справедливости»,— заявил Леонид Слуцкий.
Как сообщал «Ъ-Кубань», глава СКР Александр Бастрыкин уже отреагировал на резонансную историю. Руководитель ведомства поручил проверить обоснованность ареста краснодарца. Он распорядился поднять вопрос о передаче уголовного дела из органов МВД в производство следователей краевого управления ведомства.