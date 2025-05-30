Hyundai отзывает 99,3 тыс. автомобилей в России из-за возможного возгорания

Российское представительство Hyundai — ООО «Хендэ Мотор СНГ» — отзывает 99 256 автомобилей из-за риска возгорания в моторном отсеке, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыв затрагивает модели Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и SantaFe, реализованные с 2010 по 2015 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Причиной отзыва стало возможное короткое замыкание в модуле HECU (блок АБС), что может повысить риск возгорания. Для устранения дефекта будет осуществлена бесплатная замена мультипредохранителя, сообщили в Росстандарте.

«Уполномоченные представители изготовителя ООО "Хендэ Мотор СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении. Владельцы также могут самостоятельно проверить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код машины с опубликованным списком на сайте ведомства или воспользовавшись интерактивным поиском.

В Росстандарте подчеркнули, что все ремонтные работы будут выполняться бесплатно. Ранее в России также проводились крупные отзывные кампании: в январе китайский бренд Haval отозвал свыше 32 тыс. автомобилей из-за риска попадания влаги в разъем жгута проводов, а в апреле «АвтоВАЗ» отзывал более 47 тыс. автомобилей Lada Vesta и Lada Largus из-за проблем с блоком управления системой вызова экстренных служб.