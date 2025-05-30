Минфин допустил смягчение денежно-кредитной политики из-за замедления инфляции

В России в последние месяцы зафиксировано замедление инфляции. Это дает Центробанку (ЦБ) пространство для принятия решений по денежно-кредитной политике, в том числе в сторону ее небольшого смягчения, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сегодня мы охлаждаем экономику. И видим, что, действительно, динамика охлаждения идет»,— сказал господин Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ. Одним из факторов, оказавших влияние на ситуацию, министр назвал реализацию мер по борьбе с инфляцией посредством высокой ключевой ставки.

По итогам апрельского заседания совет директоров ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В апреле средний уровень инфляции составил 10,2%. Следующее заседание регулятора назначено на 6 июня. Некоторые аналитики считают, что имеются предпосылки для плавного снижения ключевой ставки или для четкого сигнала о намерении сделать это в ближайшем будущем

Подробнее — в материале «Ъ» «От Банка России с нетерпением ждут мягкости».

Елизавета Шмакова