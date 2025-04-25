Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое решение принято в ходе заседания совета директоров регулятора. В ЦБ уточнили, что продолжат вести жесткую денежно-кредитную политику, пока инфляция не достигнет целевых 4%.

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«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5–21,5% годовых в 2025 году и 13–14% годовых в 2026 году»,— говорится в заявлении ЦБ.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

В марте ЦБ в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, она остается в неизменном положении с октября 2024 года. По прогнозам регулятора, годовая инфляция составит 7–8% и вернется к цели в 4% в 2026-м. По состоянию на начало марта текущего года показатель был 10,34%.