Проектирующая автозаправочный комплекс в Башкирии компания защитила инвестиции

Правительство Башкирии заключило соглашение о защите и поощрении инвестиций (СЗПИ) с компанией «Гарант Безопасности», планирующей построить в Октябрьском многофункциональный комплекс с автозаправочной станцией, магазином автозапчастей и товаров первой необходимости, шиномонтажной станцией, пунктом зарядки электротранспорта и автомойкой.

Объект проектируется в городе Октябрьском вдоль трассы М-5 «Урал», сообщила пресс-служба правительства. Стоимость проекта, ранее включенного в перечень приоритетных, оценили в 150 млн руб. Инвестор претендует на получение земельного участка в аренду без проведения торгов.

ООО «Гарант безопасности» зарегистрировано в 2009 году в Октябрьском. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Совладельцами выступают Виктория Садовникова и Артем Галиуллин. Компания занимается строительством. С 2022 года она отчитывается о нулевой выручке.

Наталья Балыкова