Подорожание включили в меню

Горячее до 4,5 тыс. руб., десерты по 50 гр.: до Петербургского международного экономического форума осталось меньше месяца, и в Telegram-каналах появились первые фотографии того, как может выглядеть меню в переговорках. Собеседники “Ъ FM” не исключают, что даже если это неправда, цены в итоге останутся примерно на том же уровне. Как будут кормить гостей ПМЭФ? Расскажет Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Обеды на ПМЭФ дорожают практически ежегодно: в 2024-м один сет стоил почти 5 тыс. руб., сезоном ранее — 4,5 тыс. руб. На прошлом форуме, например, в один из таких наборов входила рукола с телятиной под соусом из тунца, уха из форели, горячее на выбор — каре ягненка или филе морского карася с овощным жюльеном, на десерт — «Наполеон» с ягодами. Сейчас, судя по фотографиям в соцсетях, почти в ту же цену обойдется одна небольшая порция вырезки из телятины. Вопрос, будут ли это заказывать гости форума, отмечает президент коммуникационной группы Progress Дмитрий Солопов: «Еда на самом ПМЭФ была жуткая, как в классическом юмористическом сюжете: дорого и невкусно. Кроме того, дальше пасты болоньезе и бефстроганова с жареной картошкой местные кулинары не уходили. Наверное, это можно понять, потому что на форуме огромное количество людей. В общем, могу сказать, что мы практически всегда ездили обедать в город, а если понимали, что выехать невозможно, то как следует завтракали и терпели до вечера».

По данным hh.ru, в этом году персонал для форума ищут активнее, чем в 2024-м. Часто встречаются объявления для официантов и бариста, за одну смену им предлагают от 37 тыс. руб. Это в том числе влияет на ценники, которые в итоге раза в два выше, чем в средних московских ресторанах, заметил учредитель компании Village Catering Алексей Самойлов: «Если учесть проектные риски, плюс обслуживание и мебель, то очень даже логичный прайс. Но в случае ресторанов это, скорее, имиджевая составляющая, а не заработок.

Для кейтеринговых же компаний стоимость работы официанта повышается раза в два, в отличие от обычного мероприятия. Если говорить про основные и VIP-переговорки, то там сразу затраты увеличиваются в три-пять раз.

Если на ПМЭФ хочется перекусить бюджетнее, то всегда на улице стоят фудтраки. Цены в сравнении с прочими фестивалями, могут отличаться на 30%».

В прошлом году гастрономические иммерсивные шоу проводили в дегустационной зоне «ВиноГрад». В 2025-м закрыть карту российским алкоголем организаторам будет даже проще, считает винный промоутер и ресторатор Влада Лесниченко. Помимо недорогих бутылок крупных известных наименований, она надеется на штучное «гаражное» вино от новых семейных и других небольших виноделен: «Игристое невероятно востребовано. У нас есть отличные молодые легкие белые вина, и бочковые вина в стиле бургундского Chardonnay, и розовые вина. Красные получаются уже неплохо, особенно в последнее время. Оранжевые вина тоже у нас пользуются популярностью, хотя я вижу некий спад сейчас. Русская кухня, кстати, очень хорошо их принимает. И очень приятно, когда гости вместо десерта, что более ценно, заказывают либо крепленые, либо сладкие напитки. Это замечательный дижестив».

Как рассказали “Ъ FM” на ресторанном рынке Санкт-Петербурга, заведения за пределами «Экспофорума», в которые приходят гости ПМЭФ, или вводят именно на этот период депозиты, или не меняют свою политику вовсе. Хотя забронировать столик в городе бывает сложно, и здесь опытные гости обычно готовятся заранее.

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Александра Абанькова