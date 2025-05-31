Сегодня исполняется 70 лет певцу, композитору, гитаристу, народному артисту России Владимиру Кузьмину

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Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Владимир Кузьмин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Его поздравляет композитор, аранжировщик, саксофонист, заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший:

— Дорогой Володя, от всей души поздравляю тебя с юбилеем! Ты всегда ассоциируешься с очень молодым человеком, а тут такая цифра — 70!!! (Правда, мне не надо забывать и про свои цифры…) Будь по-прежнему таким же целеустремленным, таким же талантливым и делай, сочиняй, играй новую музыку. У тебя все получается и будет получаться! Твой Петрович.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»