Рокетбанк возобновит работу в июле 2025 года

Рокетбанк объявил о перезапуске в июле 2025-го, спустя почти 4,5 года после ухода с рынка. Компания будет работать под лицензией Совкомбанка, но при этом останется самостоятельным брендом с «независимой командой». Возобновлением работы кредитной организации займутся сооснователи банка «Бланк» и бывшие топ-менеджеры Модульбанка Антон Захаров и Роберт Сабирянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Почуев / ТАСС Фото: Михаил Почуев / ТАСС

«Пользователям будут доступны дебетовые карты, вклады, накопительные счета, кредиты наличными и кредитные карты»,— отметил представитель Рокетбанка (цитата по Frank Media). Сайт компании еще не работает. «Банк пилится — финтех хилится»,— говорится на его входной странице.

Как выяснил «Ъ», в ноябре 2024 года Совкомбанк приобрел финтех-платформу «Рокет». Ранее платформа работала под брендом Рокетбанк на лицензии Киви-банка, чей бизнес закрыли. Собеседники «Ъ» оценивали сделку в $1 млн. Для перезапуска проекта, по их словам, потребуется 1–3 млрд руб. Тогда также шла речь о том, что после возвращения прежнего названия кредитная организация начнет работу под лицензией Совкомбанка. После этого не исключалось получение Рокетбанком собственной лицензии.

Подробности — в материале «Ъ» «Совкомбанк возродит Рокетбанк».