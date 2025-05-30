В инфраструктурные проекты Юга России за 15 лет вложили около 6 трлн рублей

На Юге России в реализацию инфраструктурных проектов за последние 15 лет вложили около 6 трлн руб. Сумму инвестиций рассчитали исходя из цен, актуальных в 2025 году. Об этом рассказал исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко, передает корреспондент «Ъ-Новороссийск», посетивший пресс-конференцию в ТАСС, посвященную экономическому состоянию Юга России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Как рассказал спикер, инвестиции в инфраструктурные проекты Юга России за последние 15 лет можно условно разделить на три подгруппы: инфраструктуру, индустриальные парки и инновации, а также образование и туризм.

В рамках проектов инфраструктуры за последние 15 лет модернизировали порты в Новороссийске, Тамани, Туапсе и Астрахани.

Отдельное внимание уделили логистике: специалисты возвели Крымский мост, реконструировали Аксайский и Темерницкий мосты в Ростове-на-Дону, реконструировали Кирикилинский мост в Астраханской области.

Большой объем работ пришелся на автодороги: часть средств направили на возведение и реконструкцию М-4 «Дон», трассу «Таврида», автодорожную часть Крымского моста, трассу А-289 Краснодар – Керчь, обход Аксая в Ростовской области, трассу Р-215 Астрахань – Махачкала и обход Краснодара.

Также реализованы локальные работы по модернизации и строительству существующих железнодорожных путей: ж/д часть Крымского моста и Новороссии, Адлер – Олимпийские объекты. На стадии обсуждения проект ВСЖМ Москва – Адлер, а проект переноса ж/д дорог от черноморского побережья пока заморожен.

За последние 15 лет создали индустриальные парки «Краснодар», «Донской», «Волгоградский», «Ставропольский», «Керчь», судостроительный кластер в Астрахани и другие.

Инновационные кластеры появились в Ростовской области («Южный ИТ-хаб»), в Ставропольском крае (Агробиотех-кластер просуществовал с 2014 по 2023 год), также возвели кластеры «Кавказские Минеральные воды» и «Крымский инновационный».

Значительная часть инвестиций была направлена на возведение спортивных и досуговых объектов: Олимпийский парк и Сочи-парк, парк «Краснодар», дворец Самбо в Краснодаре, курорт «Архыз», Красная Поляна и другие.

Среди образовательных проектов спикер выделил строительство научно-технологического кампуса на ФТ «Сириус», новые университетские кампусы «КубГУ, ЮФУ, СКФУ и другие).

Часть средств также инвестировали на туристические объекты: за последние 15 лет построены Роза Хутор, Горки Город, туркомплекс Абрау-Дюрсо, курорт «Крымская Ривьера» и другие.