Основатель «Теремка»: возвращение в РФ будет дорого стоить для «Макдоналдс»

У «Макдоналдс» есть договоренности о выкупе бизнеса в России, но это будет очень дорого для него стоить. Об этом заявил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. По его словам, цена выкупа зависит от показателей сети «Вкусно — и точка», которые на данный момент очень хорошие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком»,— сказал господин Гончаров в интервью РБК. По оценкам предпринимателя, «Вкусно — и точка» начала хорошо работать. Пока нет никаких предпосылок к ухудшению показателей.

При этом Михаил Гончаров считает, что «Макдоналдс» должен вернуться на российский рынок. Потребители его примут, как и другие зарубежные бренды.

26 мая президент России Владимир Путин говорил, что российские власти помогут руководству «Вкусно — и точка», если «Макдоналдс» примет решение вернуться в Россию. При этом в России не будут способствовать возвращению американской сети.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «От всей — души!».

Елизавета Шмакова