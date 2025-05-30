ЦБ опроверг информацию СМИ о сроках введения ограничений на снятие наличных

Информация о том, что банки введут ограничения на снятие наличных с банкоматов уже с 1 июня, не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале заявил Банк России. Ранее эти слухи распространились через публикации отдельных СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Антифрод-мероприятия, направленные на защиту граждан от действий мошенников действительно вступят в силу, но с 1 сентября. Этот механизм предполагает ограничение на сумму наличных, которые можно снять с банкомата. Если банк заподозрит, что клиент находится под воздействием злоумышленников, ему на 48 часов установят лимит на обналичивание — 50 тыс. руб. в день.

По мысли законодателей, за время действия лимита жертва мошенников может одуматься и отказаться от снятия наличных денег. Банк России сообщил, что признаки недобровольного обналичивания денег в будущем будут размещены на их сайте.