Суд приговорил экс-менеджера «фабрики троллей» Горбунова к 10 годам колонии
Петроградский районный суд огласил приговор медиаменеджеру Илье Горбунову. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс. руб. Об этом 30 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Горбунова обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК) и незаконном хранении наркотических веществ в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК).
Илья Горбунов
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По версии следствия, в мае 2024 года Илья Горбунов руководил пресс-службой медиахолдинга «Патриот» и решил совершить вымогательство денежных средств у депутата Александра Малькевича. Медиаменеджер угрожал депутату распространением сведений, порочащих его репутацию. При этом унизительную информацию о депутате уже выложили в некоторых Telegram-каналах. Сначала Илья Горбунов потребовал у потерпевшего от 10 млн до 20 млн руб. за прекращение публикации сведений, потом стал вымогать еще 4 млн руб.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий господин Малькевич передал медиаменеджеру более 1,5 млн руб., 20 тыс. из которых были настоящими, остальные — муляж. После передачи денег Илью Горбунова задержали. Во время обыска у него дома обнаружили запрещенные вещества, что добавило ему еще одну статью.
Подробности — в материале «Ъ» «Не в троллинг, а в дружбу».