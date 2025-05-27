Не в троллинг, а в дружбу

10 лет и 4 месяца колонии строгого режима запросило гособвинение в суде для медиаменеджера Ильи Горбунова. Сотруднику холдинга «Патриот», отвечавшему за так называемых «пригожинских троллей», инкриминируется вымогательство денег у петербургского политика Александра Малькевича за блок на негативную информацию. Защита настаивает, что подсудимый и потерпевший просто неправильно интерпретировали намерения друг друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Патриот» Илья Горбунов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Патриот» Илья Горбунов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга завершились прения сторон по делу Ильи Горбунова, бывшего креативного директора издания «Народные новости» (входило в медиагруппу «Патриот» бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, где фигурант в том числе отвечал за так называемую «фабрику троллей»). Его обвиняют в вымогательстве особо крупной суммы денег (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у Александра Малькевича во время избирательной кампании последнего по довыборам в городское законодательное собрание.

Гособвинитель запросила для подсудимого 10 лет и 4 месяца колонии строгого режима, а также ходатайствовала о взыскании с него штрафа в размере 5,2 млн руб.

«Не позднее 27 мая 2024 года Горбунов, имея специальные познания в области журналистики и PR, осуществляя деятельность по руководству пресс-службой медиахолдинга "Патриот", решил совершить вымогательство денежных средств у депутата»,— сообщила прокурор суть обвинения.

Господин Горбунов находится под стражей с конца июня прошлого года. По версии правоохранителей, он угрожал кандидату в депутаты публикацией компромата, требуя с того деньги за блок на негатив. Журналист, говорится в деле, оценил свое молчание «в 10–20 млн руб.». При этом, сказано в обвинительном заключении, господин Горбунов уже организовал размещение в некоторых Telegram-каналах и других ресурсах сведений, «позорящих» господина Малькевича.

Фигуранта задержали при передаче ему «куклы», имитирующей 1,5 млн руб. Илья Горбунов и Александр Малькевич встречались дважды — 11 и 21 июня, оба раза под контролем оперативников. Во время обыска у подсудимого дома сыщики нашли запрещенные вещества, что добавило ему статью о незаконном хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Сам подсудимый вины не признает, его защита настаивает на оправдательном приговоре.

В частности, в ходе прений адвокат Самвел Абрамян назвал «домыслами» показания свидетеля Михаила Бурчика, тоже работавшего ранее на структуры Евгения Пригожина, через которого, по материалам дела, обвиняемый передал Александру Малькевичу требование об оплате «блока».

«Горбунов, якобы вымогатель, на встрече с Бурчиком, якобы посредником, желает получить от Малькевича 10–20 миллионов. Защита полагает, что лицо, совершающее вымогательство, высказывая требования о передаче денег, указало бы точную сумму, которую желает получить. Бурчик, будучи журналистом, а значит, человеком творческим, мог не до конца осознавать юридические последствия показаний и толковать их необъективно… Горбунов никогда не говорил про 10–20, он говорил про четыре (миллиона) и то в рассрочку»,— пояснил господин Абрамян.

Адвокат подчеркнул, что в исследованных судом аудиозаписях переговоров его доверитель не высказывает в адрес потерпевшего требований о передаче ему денег, а лишь делает предложение об оплате профессионального содействия в случаях, когда в СМИ появляются негативные публикации о кандидате в депутаты. «Ты мой номер знаешь. Пишешь спокойно, говоришь, что тебе нужно, и это выходит. Подсветить, обернуть в позитивную сторону… Дружба — это всегда хорошо. И дружба всегда еще и окупается в довесок»,— привел защитник в качестве аргумента цитату из записи разговора своего доверителя.

Он добавил, что люди на записи «шаурму обсуждают и разные другие вещи», что, по его мнению, не похоже на общение между преступником и жертвой: «Защита допускает, что сам Малькевич не до конца осознал, за что он должен был заплатить Горбунову. Так же как и сам Горбунов не совсем понял, чего именно от него хочет Малькевич и за что он готов был платить деньги. Однако такое недопонимание не образует в действиях Горбунова состава преступления». И господин Бурчик, по мнению адвоката, мог неправильно интерпретировать намерения переговорщиков.

Адвокат добавил, что публичные сообщения о якобы имевшем место вымогательстве создали для кандидата в депутаты «выгодную позицию» в мнении избирателей.

Сам господин Горбунов заявил суду, что в случае обвинительного приговора его дело создаст «опасный прецедент». «За время разговоров и встреч с Александром Малькевичем я ни разу не угрожал ему, ни разу не высказывал негатива, ни разу не потребовал с него денег. Это факт. Странно, что на это закрывают глаза. Таким образом, получается, что любой профессиональный журналист, придя на деловую встречу, может оказаться в тюрьме»,— сказал медиаменеджер.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург