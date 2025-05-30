В Челябинске осудили несовершеннолетнего за попытку диверсии на военном объекте

Челябинский областной суд вынес приговор 17-летнему уроженцу Дагестана Рамазану Абукарову. Его признали виновным в покушении на совершение диверсии на военном объекте и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в воспитательной колонии. Информацию об этом сообщает корреспондент «Ъ-Южный Урал» из зала суда.

Установлено, что в январе 2024 года подросток, являясь сторонником террористической организации, попытался поджечь с помощью бутылки с бензином бомбардировщик СУ-34 на военном аэродроме «Шагол» в Челябинске.

Вопрос о возмещении и размере ущерба будет решаться в рамках гражданского иска. В срок наказания зачтут пребывание в СИЗО — один день, проведенный под стражей, приравнивается к полутора дням в воспитательной колонии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», подростка задержали в январе прошлого года. С того момента он находился в СИЗО. Обвиняемый является жителем Буйнакска Республики Дагестан. 4 января об инциденте в Шаголе сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Напрямую о своей причастности к возгоранию ГУР не заявляло.