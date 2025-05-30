Форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо вошел в символическую сборную КХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа) Джошуа Ливо признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккей лиги (КХЛ) в сезоне 2024/2025, за что удостоился от лиги приза «Золотая клюшка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Витязь" Станислав Яровой (слева) и игрок команды "Салават Юлаев" Джошуа Ливо (справа)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Игрок команды "Витязь" Станислав Яровой (слева) и игрок команды "Салават Юлаев" Джошуа Ливо (справа)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Кроме того, «юлаевец» стал обладателем призов лучшему снайперу и самому результативному игроку регулярного чемпионата.

Также 32-летний канадец оказался единственным хоккеистом «Салавата Юлаева» в символической сборной лиги.

Джошуа Ливо играет в составе уфимцев с 2023 года. В первом сезоне он провел за команду 46 матчей (включая как «регулярку», так и игры на вылет), в которых заработал 47 очков (19 голов + 28 голевых передач).

В регулярном чемпионате 2024/2025 годов нападающий сыграл 62 матча, стал лучшим бомбардиром лиги с 80 очками и лучшим снайпером сезона (забил 49 голов). По числу заброшенных шайб за один розыгрыш «регулярки» он обогнал рекорд форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, установленный в сезоне 2016/2017 (у него было 48 голов). В плей-офф Кубка Гагарина 2024/2025 Джошуа Ливо сыграл 14 раз и заработал 15 очков (2+13).

Ранее среди «юлаевцев» лучшим бомбардиром лиги становился Александр Радулов (дважды — в 2011 и 2012 году), он же трижды получал «Золотую клюшку» (в 2010, 2011 и 2012 году).

Идэль Гумеров