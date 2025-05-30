В России запускают проект по борьбе госорганов и банков с кибермошенниками

Правительство России 4 июня запустит пилотный проект для борьбы с кибермошенничеством. Он предполагает взаимодействие госорганов, банков и операторов связи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Его (проекта. — «Ъ») реализация даст новые возможности для защиты граждан <...> и усилит их безопасность в интернете»,— говорится в пресс-релизе правительства. Взаимодействие государственных и негосударственных структур будет осуществляться на специальной государственной платформе.

В рамках проекта планируется:

протестировать государственную информационную систему для противодействия мошенникам;

определить категории данных, необходимых для эффективного противодействия киберпреступлениям;

выработать унифицированные форматы предоставления данных о правонарушениях;

достичь автоматизации оперативного взаимодействия;

выработать превентивные меры по борьбе с мошенниками, использующими цифровые каналы связи.

Срок реализации пилотного проекта — до марта 2026 года. В нем примут участие Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Банк России, Генеральная прокуратура и Следственный комитет. Кроме того, будут задействованы крупнейшие российские банки и операторы связи, а также АО «Национальная система платежных карт».

Елизавета Шмакова