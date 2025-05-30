Росимущество продает особняк нижегородца Аржанова за 61 млн рублей

Территориальное управление Росимущества выставило на торги два дома и земельный участок в деревне Новой, 36 Нижнего Новгорода по начальной цене 61,15 млн руб. Аукцион объявлен 28 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Указано, что имущество принадлежало Аржанову Д. А. — бывшему совладельцу частного энергохолдинга «ТНС энерго» Дмитрию Аржанову родом из Нижнего Новгорода, или же человеку с той же фамилией и инициалами.

Площадь трехэтажного дома составляет 496 кв.м., двухэтажного дома — 87,2 кв.м., земельного участка — 1,2 тыс. кв.м. Вся недвижимость обременена ипотекой и находится под арестом, наложенным Тверским судом Москвы.

Торги назначены на 23 июня.

Как писал «Ъ», Тверской суд Москвы продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Дмитрия Аржанова, бывшего гендиректора «ТНС энерго» Сергея Афанасьева, заместителя гендиректора холдинга Софьи Афанасьевой и исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, а также в создании и участии в организованном преступном сообществе. По версии следствия, члены ОПС похитили 5,5 млрд руб. у компании «Россети Центр и Приволжье», не перечислив ей средства, уплаченные потребителями электроэнергии.

Галина Шамберина