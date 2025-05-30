Экс-вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву в третий раз продлили арест

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), останется под арестом до 8 августа, сообщает РБК Уфа. Решение о продлении срока содержания под стражей принял 28 мая Басманный районный суд Москвы.

Алан Марзаев в разное время был помощником главы Башкирии, руководителем регионального Управления дорожного хозяйства, председателем госкомитета республики по транспорту и дорожного хозяйства, министром транспорта, исполнял обязанности министра ЖКХ. В августе 2022 года стал заместителем премьер-министра Башкирии, на этом посту курировал строительство, дорожное хозяйство и ЖКХ.

30 сентября 2024 года Алан Марзаев был задержан по обвинению в получении 37 млн руб. взятки. 1 октября арестован, затем мера пресечения неоднократно продлевалась. Вину бывший чиновник и его защита не признают.

Идэль Гумеров