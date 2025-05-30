Глава МИД РФ провел в Перми заседание комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству

Вчера в Перми прошло заседание комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. В мероприятии под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова также приняли участие первый зампред Совета Федерации РФ Владимир Якушев, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Открывая заседание, Владимир Якушев подчеркнул важность того, что за четыре года встречи проходили не только в Москве. «Работали в Минске, Калининграде и Владивостоке. И — я цитирую Сергея Викторовича — наши голоса звучат в унисон с обновленной Концепцией внешней политики Российской Федерации и призывают к справедливому мировому порядку»,— заявил он. Заседание в Перми было приурочено к широким международным слушаниям, которые проводятся в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании контура равной, неделимой безопасности и сотрудничества в Большой Евразии. «Инициатива предполагает укрепление равноправных, взаимовыгодных международных межрегиональных связей. Поэтому тема развития международного сотрудничества российских регионов представляется актуальной и важной. Сказанное в полной мере относится и к Пермскому краю — одному из опорных регионов отечественной индустрии, крупному научному, образовательному и культурному центру нашей страны»,— резюмировал Владимир Якушев.

По словам Сергея Лаврова, реагируя на изменения геополитической обстановки, регионы смогли в сжатые сроки переориентировать основную часть своих внешних связей на надежных партнеров, прежде всего в государствах ближнего зарубежья. «В качестве яркого примера приведу активное развитие межрегиональной кооперации с белорусскими друзьями. Мощный импульс ее наращиванию придает ежегодный форум регионов России и Беларуси. Упрочение межрегионального взаимодействия с Республикой Беларусь и другими государствами-членами Евразийского экономического союза вносит важный вклад в общие усилия по углублению процессов евразийской интеграции. Среди стран Глобального Юга и Востока особое место принадлежит нашему великому соседу — Китайской Народной Республике. Также приветствуем динамичное развитие отношений субъектов Российской Федерации с партнерами в Индии, Вьетнаме, Турции, Иране, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Алжире, Аргентине и многих других странах мирового большинства»,— рассказал Сергей Лавров.

В свою очередь, Дмитрий Махонин отметил, что обсуждение важных вопросов международных отношений в Пермском крае стало уже традицией. «В 2022 и 2024 годах мы уже принимали конференции “Европа — Азия: диалог цивилизаций”. Рассматриваем такие международные форумы, как возможность региона найти надежных партнеров и внести вклад в развитие международного сотрудничества нашей страны. Пермский край сотрудничает более чем со ста странами мира. Мы переориентировались на другие рынки, чтобы не терять экспортных позиций и увеличивать несырьевой неэнергетический экспорт. Наши предприятия активно участвуют в бизнес-миссиях, работают на территории 20 стран мира. Помимо этого, мы ориентированы на взаимодействие в гуманитарной в сфере, в частности в образовании»,— подчеркнул губернатор Пермского края.

По словам Дмитрия Махонина, в настоящее время рассматривается возможность проведения в Перми форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Инициативу поддержал Сергей Лавров. «Считаю, Владимир Владимирович (Якушев.— «Ъ-Прикамье») правильно сказал, что Пермский край располагается в уникальном географическом месте — между Европой и Азией. Мы можем стать точкой притяжения специалистов в области международного права, международных экономических отношений, развивать экономическое и гуманитарное сотрудничество»,— добавил Дмитрий Махонин.