Спрос на летний отдых на побережье Азовского моря вырос на 20%

Спрос на летние туры на курорты Азовского моря вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

«Это связано с перераспределением туристов, нацеленных на бюджетный отдых, с черноморского побережья на другие направления. Надо иметь в виду, что гостиничная база Азовского моря представлена преимущественно объектами эконом-сегмента без питания. Отелей с питанием, сопоставимых по уровню с анапскими, мало»,— прокомментировали в компании.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», спрос на летние туры в Крым относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 40%. Объемы бронирования туров в Краснодарский край на период курортного сезона сократились на 10%. Ключевое влияние на такую динамику оказал спад на 60-65% популярности Анапы.

Маргарита Синкевич