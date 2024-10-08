В Чувашской Республике принят закон, который направлен на улучшение общественного порядка и защиту прав граждан, обеспокоенных нарушениями на прилегающих к многоквартирным домам территориях. Об этом сообщили на 29-й сессии Госсовета Чувашской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии ограничили продажу алкоголя в общественных местах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Чувашии ограничили продажу алкоголя в общественных местах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно новому закону, продажа алкогольной продукции в общественных местах будет ограничена. В частности, с 23:00 до 10:00 будет запрещена продажа алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, кроме ресторанов. Также пиво и другие слабоалкогольные напитки можно будет продавать только в ресторанах, барах и кафе, которые соответствуют установленным стандартам.

Новые правила также предусматривают, что вход для покупателей в такие заведения не должен находиться со стороны подъездов многоквартирных домов. Кроме того, розничная продажа алкоголя разрешена только в заведениях с залом обслуживания не менее 50 квадратных метров.

Эти меры соответствуют концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года, направленной на улучшение здоровья населения. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года и будет действовать до 28 февраля 2031 года. В его подготовке учитывались мнения предпринимателей, а также предусмотрен переходный период для адаптации к новым требованиям.

Ранее в Госалкогольинспекции Татарстана выступили против онлайн-продажи алкоголя.

Анар Зейналов