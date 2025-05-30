В суд передали дело повредившего «стену памяти» челябинца

Следственный отдел по Металлургическому району Челябинска завершил расследование уголовного дела 19-летнего горожанина, обвиняемого в повреждении мемориального объекта, посвященного памяти погибших участников Великой Отечественной войны (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 11 апреля этого года в парке «Металлург» имени О.И. Тищенко челябинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредил «стену памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны, несколько раз ударив по макету руками и разорвав полотно. Следствие считает, что горожанин действовал «умышленно, против общественной нравственности, выражая явное неуважение к участникам войны.

Максимальное наказание по статье, предъявленной челябинцу, — пять лет лишения свободы.