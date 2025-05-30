27-летний мужчина пострадал во время атаки БПЛА на Курскую область, он ехал в автомобиле. Об этом сообщил врио губернатора регина Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Также обломки беспилотников повредили несколько зданий в Курске.

Как сообщил господин Хинштейн, пострадавшего мужчину госпитализировали с осколочными ранениями.

Обломки БПЛА повредили здание Курской городской больницы №1 — в стационаре выбиты окна. Пострадавших среди пациентов нет. Также оказались повреждены несколько многоквартирных домов. На месте работают профильные службы.