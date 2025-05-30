Трамп: отмена пошлин в суде грозила бы подрывом полномочий президента США

Президент США Дональд Трамп считает, что отмена в Федеральном суде действия введенных торговых пошлин грозила бы подрывом полномочий главы государства.

Господин Трамп назвал решение Федерального суда «ошибочным и глубоко политическим». «Как это возможно, что потенциально они могут нанести такой ущерб США?»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, необходимость согласовывать решение о введении пошлин в Конгрессе США, на которой настаивает Федеральный суд, означала бы, что «сотни политиков совещались бы в Вашингтоне неделями или даже месяцами».

В своей публикации, Дональд Трамп добавил, что суды «обязаны всегда действовать в интересах страны». «Надеюсь, Верховный суд отменит это ужасный, угрожающий нашей стране вердикт быстро и решительно»,— написал президент США.

28 мая Федеральный суд по международной торговле США признал незаконными пошлины американского президента, введенные в отношении товаров из КНР, Канады и Мексики. 29 мая Апелляционный суд оспорил решение Федерального суда.