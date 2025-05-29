Федеральный суд США заблокировал пошлины Трампа в связи с превышением полномочий

Федеральный торговый суд США запретил пошлины президента Дональда Трампа в связи с превышением полномочий. Об этом сообщает агентство Assosiated Press.

Решение коллегии из трех судей Международного торгового суда в Нью-Йорке было вынесено после нескольких судебных исков, в которых утверждалось, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, поставил торговую политику США в зависимость от своих прихотей и спровоцировал экономический хаос.

Новость дополняется.