Бэнкси представил новую работу, но скрыл ее местонахождение

Британский стрит-арт художник Бэнкси представил новую работу — маяк, нарисованный с помощью трафарета на бежевой стене и надпись «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». Также на тротуаре изображена искусственная тень от стоящего рядом столба. Фото работы Бэнкси опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: banksy.co.uk Фото: banksy.co.uk

Художник не оставил подписи к посту и не указал адрес, где можно найти граффити. Как пишет BBC, по мнению пользователей сети, работа находится во Франции — в Марселе. Речь может идти о квартале Ле-Панье.

Анонимный художник Бэнкси известен стрит-арт-работами на социальную и политическую тематику. Художник посетил Украину после начала полномасштабных боев в 2022 году и создал семь муралов в разных частях страны.

Настоящее имя Бэнкси неизвестно, художник работает анонимно. Работы художника продают на аукционах за миллионы долларов. Самой дорогой стала картина «Любовь в мусорном баке», которую продали с молотка за $25,4 млн.