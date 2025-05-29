КХЛ вручила индивидуальные награды по итогам завершившегося сезона

В подмосковной Барвихе состоялась церемония закрытия 17-го сезона Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Были вручены индивидуальные награды.

Во второй раз подряд лучшим вратарем был признан голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев. В 62 матчах сезона (включая регулярный чемпионат и play-off) он одержал 45 побед, 10 встреч сыграл «на ноль». Вместе с клубом Исаев завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии челябинский «Трактор».

Игорь Никитин, возглавляющий «Локомотив», стал лучшим тренером. Под его руководством команда впервые в истории выиграла Кубок Гагарина. Также ярославцы стали лучшей командой регулярного чемпионата.

Обладателем приза «Золотая клюшка», вручаемого самому ценному игроку регулярного чемпионата, стал нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо. Он установил новый рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат — 49. Ранее это достижение принадлежало завершившему карьеру Сергею Мозякину (48). Также канадец стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного сезона, за 62 матча он записал в свой актив 80 (49+31) очков.

Лучшим новичком сезона признан форвард петербургского СКА Иван Демидов, набравший 54 очка (22 гола+32 передачи) в 71 матче. После завершения чемпионата КХЛ он подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».

Также были вручены награды в других номинациях:

Самый полезный игрок — Артем Галимов (казанский «Ак Барс»);

Самый результативный защитник — Тревор Мерфи (новосибирская «Сибирь»);

Лучшая тройка — Михаил Ильин–Данил Аймурзин–Кирилл Пилипенко (череповецкая «Северсталь»);

Приз «За верность хоккею» — Илья Каблуков (омский «Авангард»);

Герой Fonbet Overtime — Максим Шалунов («Локомотив»).

В символическую сборную сезона вошли вратарь Владислав Подъяпольский (московское «Динамо»), защитники Дамир Шарипзянов («Авангард») и Александр Никишин (СКА), нападающие Максим Шабанов («Трактор»), Джошуа Ливо и Александр Радулов («Локомотив»).

Следующий сезон КХЛ начнется 5 сентября. В матче открытия сыграют финалисты Кубка Гагарина — «Локомотив» и «Трактор». Встреча пройдет в Ярославле.

Таисия Орлова