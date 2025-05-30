Экспорт российского майонеза может вырасти на 20%

Российские производители майонеза в 2025 году могут выпустить 929 тыс. т продукции, прогнозирует OleoScope. Рост производства в этом случае составит 4,5% год к году. Это более выраженное увеличение, чем в 2024 году, когда выпуск майонезной продукции увеличился на 2% по сравнению с годом ранее. Рост обеспечен за счет экспорта в страны СНГ и Азии, где российский майонез дешевле европейских аналогов.

Экспорт майонеза в январе-феврале вырос на 20% и может достичь 135 тыс. т по итогам года. Основные рынки сбыта — Казахстан (25%), Белоруссия (13%) и Узбекистан (12%). Внутри страны потребление стабильно — около 5 кг на человека в год, но спрос смещается в пользу соусов на основе майонеза.

Розничные продажи майонеза в РФ за год упали на 3,5%, тогда как соусы выросли на 3,6%. Однако развитие общепита и фабрик-кухонь поддерживает рынок. Рентабельность производства майонеза оценивается в 15%, но рост цен на растительное масло (+24,7% за год) может повлиять на себестоимость.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Майонез просочился через границу».