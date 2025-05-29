Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО составила 19,1 млрд руб. в первом квартале

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО снизилась до 19,1 млрд руб. в первом квартале 2025 года, говорится в отчете компании. Это на 71% меньше прошлогоднего показателя. Чистый процентный доход банка упал на 27,7% — до 94,3 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 15 млрд руб. (-24.4%).

При этом чистый доход по торговым операциям банка вырос до 4,6 млрд руб. за отчетный период против 179 млн руб. годом ранее. Операционные расходы компании достигли 66,2 млрд руб. (+8,7%). Собственный капитал банка составил 1,28 трлн руб. (+1,3%).

Напротив, упал совокупный кредитный портфель Газпромбанка. Показатель составил 13,25 трлн руб. (-5,2%) в первом квартале. Средства клиентов снизились на 1,4% — до 13,23 трлн руб.