Инженер сменит гуманитария

Новым ректором Уральского федерального госуниверситета станет глава Института радиоэлектроники и информационных технологий вуза, кандидат технических наук Илья Обабков. Это следует из приказа Минобрнауки, с которым удалось ознакомиться “Ъ”. На посту ректора господин Обабков сменит историка Виктора Кокшарова, руководившего вузом 15 лет. Эксперты называют выбор логичным и соответствующим планам развития научно-технического потенциала страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор института радиоэлектроники Илья Обабков

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС Директор института радиоэлектроники Илья Обабков

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Как стало известно “Ъ”, 30 мая, замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев представит коллективу УрФУ (см. справку) нового ректора. Им стал директор Института радиоэлектроники и информационных технологий вуза Илья Обабков. Соответствующий приказ уже подписан в ведомстве. Господин Обабков, однако, отказался комментировать “Ъ” свое назначение до официального объявления Минобрнауки.

Илье Обабкову 49 лет. Он окончил Уральский государственный технический университет и работал в нем после завершения учебы в аспирантуре в 2001 году. Кандидат технических наук. Возглавляет различные институты в составе УрФУ с 2013 года. Предыдущему ректор УрФУ Виктору Кокшарову 60 лет, он возглавлял вуз с момента его создания в качестве федерального университета в 2010 году. Выпускник истфака Уральского госуниверситета. В 2007–2009 годах возглавлял правительство Свердловской области. Предполагается, что он останется почетным президентом УрФУ.

Отметим, всего десять учебных заведений в России имеют статус федерального университета. УрФУ является крупнейшим из них по числу студентов (среди всех российских вузов по этому показателю он занимает третье место). Они созданы на основе объединения нескольких региональных вузов в один для укрепления связей вузов с экономикой и социальной сферой федеральных округов. Их задача — подготовка современных специалистов по направлениям, которые входят в сферу национальных интересов. Ректоров таких вузов утверждает премьер-министр, а кандидатуры предлагает наблюдательный совет вуза. Срок договора, как правило, составляет пять лет.

Виктора Кокшарова переназначали в 2015 и 2020 годах. Срок последнего договора истек в середине апреля, с этого момента он руководил вузом в статусе и. о. Собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией, сообщают, что господина Кокшарова и в этот раз рассматривали в качестве кандидата в ректоры. Вместе с ним и Ильей Обабковым на пост ректора претендовал выпускник экономического факультета Уральского госуниверситета, проректор УрФУ по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер.

Однако технический бэкграунд и работа в качестве директора Института радиоэлектроники и информационных технологий, по мнению собеседника “Ъ”, сыграли решающую роль при выборе господина Обабкова: «УрФУ — системообразующий вуз, а его опыт является наиболее релевантным для задач государственного развития».

Директор Института общественных стратегий МШУ «Сколково», научный руководитель госпрограммы поддержки вузов «Приоритет 2030» Андрей Волков отмечает, что УрФУ является центром промышленного макрорегиона Среднего Урала: «Разработки вузов, вошедших в состав УрФУ, с советских времен обслуживали промышленный комплекс. На их базе была создана одна из самых уважаемых инженерных школ. За последние десять лет университет показал себя как один из сильнейших в стране». Господин Волков добавляет, что благодаря Илье Обабкову за последние шесть-семь лет УрФУ совершил рывок в подготовке IT-специалистов: «Мало какие отечественные вузы смогли создать программы плотного взаимодействия с индустрией, не побоявшись перестроить для этого весь учебный процесс. Илья Обабков стал инноватором современного научно-технического образования, думаю, это повлияло на выбор в его пользу».

Политолог Глеб Кузнецов отмечает, что Виктор Кокшаров считался человеком из команды бывшего губернатора Свердловской области (1995–2009) Эдуарда Росселя и лоббистом некоторых региональных групп влияния. Учитывая значение региона для восстановления отечественного производства, нужно придать университету новую динамику, и сделать это, по мнению эксперта, «может молодой профессионал с инженерным образованием, не ассоциируемый с теми или иными лоббистскими группами». Господин Кузнецов отмечает, что выбор нового ректора логичен и означает, что у Минобрнауки есть «четкая концепция трансформации отрасли, которую оно курирует, а также необходимый уровень субъектности, позволяющий это видение реализовывать».

Полина Ячменникова