Чем известен УрФУ

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) — крупнейший вуз Урала. Создан в 2009 году на базе Уральского государственного технического университета. В 2011 году в состав вуза вошел Уральский государственный университет им. А. М. Горького.

В состав УрФУ входит 13 институтов, в них работает 4,4 тыс. преподавателей, организовано обучение по 358 образовательным программам. В вузе учатся 44,9 тыс. студентов: 36,3 тыс. обучающихся — очники, 27,6 тыс.— бюджетники, 3,5 тыс.— иностранцы. Всего в УрФУ обучается 35,6% от общего числа студентов Свердловской области (126 тыс. человек).

Согласно данным рейтинга RAEX-100 от 2024 года, УрФУ занял одиннадцатое место в рейтинге лучших вузов России. В международном рейтинге ARWU за 2024 год УрФУ занял четвертое место среди российских вузов и попал в шестую сотню в мировом рейтинге. В 2025 году УрФУ стал лидером среди всех российских вузов по предметному охвату, попав в 25 из 35 предметных рейтингов RAEX.

Дмитрий Квасов