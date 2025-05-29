Поправки о возвращении кандидатов на выборы по решению суда внесены в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к избирательному законодательству, предусматривающих обязанность избиркомов повторно рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов, если первоначальный отказ был успешно обжалован в суде. Соответствующий документ размещен в думской базе 29 мая.

Законопроект, как следует из пояснительной записки, направлен на исполнение постановления Конституционного суда (КС). Напомним, что в декабре прошлого года КС признал не соответствующими Основному закону нормы избирательного законодательства, которые позволяют избиркомам отказывать в возвращении на выборы кандидатам, успешно оспорившим в суде отказ в регистрации, но пропустившим из-за этого установленные законом сроки подачи документов.

Такое решение суд принял по жалобе трех экс-кандидатов от КПРФ из Оренбургской области. В 2022 году они выдвинулись на местные выборы, но получили отказ при заверении списков кандидатов по одномандатным округам. Пройдя несколько судебных инстанций, заявители смогли обязать избиркомы заверить списки, но получили повторный отказ — теперь уже со ссылкой на пропущенные сроки подачи документов.

По новым правилам, изложенным в правительственных поправках, в случае если решение об отказе в заверении списка отменено вышестоящим избиркомом или судом, то организующая выборы комиссия будет обязана повторно рассмотреть этот вопрос не позднее чем через один день после вступления в законную силу соответствующего решения суда. Документы, необходимые для регистрации списка, должны быть поданы в избирком в течение пяти дней после этого, но не позднее чем за пятнадцать дней до дня голосования. Как отмечается в пояснительной записке, этот срок установлен с учетом возможного досрочного голосования.

Подробнее о постановлении КС — в материале «Кандидатам скостили крайний срок».

Анастасия Корня