Металлурги отталкиваются от дна

Стоимость стальных полуфабрикатов в РФ стабильно растет почти месяц, чего на рынке не наблюдалось с осени прошлого года. За неделю цены выросли на 1,5%, с конца апреля — на 3%. Положительную динамику, впрочем меньшими темпами, демонстрируют и котировки чугуна и лома. Эксперты пока не готовы говорить о развороте рыночного тренда, а связывают рост с попытками производителей поднять доходность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Стальная заготовка на условиях FOB Черное море с конца апреля к 25 мая подорожала на 3%, до 35 тыс. руб. за тонну, следует из индекса рейтингового агентства «Русмет». Продукция дорожает более трех недель подряд, оттолкнувшись от минимумов (см. “Ъ” от 29 марта) с конца 2022 года в 33,9 тыс. руб. за тонну. Последний раз такой продолжительный растущий тренд наблюдался в сегменте в сентябре—октябре 2024 года, следует из данных «Русмет».

По данным, которые приводит БКС в еженедельном обзоре сектора металлургии и добычи, за последние семь дней слябы и заготовка на этом базисе подорожали на 1,5% и 1,1%, до $416 и $440 за тонну, соответственно. Месяц к месяцу цены выросли на 1% и 5%. Кроме того, на 0,6% за неделю, до $320, выросла стоимость чугуна, а на 0,5%, до $347 за тонну,— лома (с поставкой в Турцию).

«Цены на сляб действительно демонстрировали положительную динамику с конца апреля, но пока речь идет о росте на $5–10 за тонну и преждевременно говорить, что рынок достиг фундаментальной точки разворота»,— отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Скорее, по его словам, наблюдается искусственная поддержка цен на стальные полуфабрикаты со стороны неинтегрированных производителей, которые оказываются убыточными.

Как отмечает господин Красноженов, по мере роста цен на горячекатаный прокат и снижения экспорта стали из Китая можно ожидать, что стоимость сляба получит определенную поддержку. Но пока, добавляет он, спрос на полуфабрикаты на основных экспортных рынках, включая Турцию, Европу и США, остается слабым. В апреле в Китае было произведено 86 млн тонн стали, что соответствует уровню апреля 2024 года, а за четыре месяца выплавка выросла на 0,4% год к году, до 345,4 млн тонн, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA). В БКС допускают, что по итогам всего года производство стали в КНР сократится на 2–5% год к году, что может позитивно отразиться в ценах на металлопродукцию.

Начальник аналитического отдела отраслевого издания «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский добавляет, что Индия, одна из немногих стран, наращивающих выпуск стали, в покупке полуфабрикатов не заинтересована, стремясь поддерживать внутреннего производителя. И на внутреннем рынке РФ потенциала роста спроса на полуфабрикаты нет, указывает он. Так, по данным Evraz Steel, по итогам первого квартала доля активных проектов стального инфраструктурного строительства составила 79,1%, что стало минимумом с 2023 года. Производство стали в РФ на фоне слабого спроса в апреле сократилось на 6,9% к марту и на 5,1% год к году, до 5,8 млн тонн стали. Эксперты ждут, что темпы спада выплавки стали будут нарастать до июня—июля (см. “Ъ” от 22 мая). «Мечел», раскрывший 27 мая операционные результаты за первый квартал, сообщил о снижении продаж плоского проката на 57% год к году и на 5% к четвертому кварталу 2024 года, сославшись на «соответствующую рыночную конъюнктуру».

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что на конъюнктуру мирового рынка слябов влияют пошлины США, российский ценовой демпинг и цены на горячекатаный рулон (HRC). По его словам, ценовое предложение российских производителей сляба — конкурентное в условиях санкций в отношении российской черной металлургии. Так, Турция, продолжает аналитик, для снижения собственных производственных затрат закупает российские слябы, учитывая короткое логистическое плечо и выгодные ценовые условия. Дополнительный стимул для некоторого повышения стоимости российских слябов, по его словам, создает аналогичная положительная динамика цен на готовую продукцию, а именно на горячекатаный рулон на условиях FOB Турция.

Полина Трифонова