«Финиш» набирает скорость

По итогам первого квартала 2025 года около 70% от сданного в Санкт-Петербурге жилья пришлось на квартиры с предчистовой и чистовой отделкой. Несмотря на стагнацию на рынке первичного жилья, квартиры с отделкой продолжают набирать популярность, говорят участники рынка. Однако и стоимость отделки дорожает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основную часть предложения по-прежнему составляют квартиры с чистовой отделкой — 46,7%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Основную часть предложения по-прежнему составляют квартиры с чистовой отделкой — 46,7%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным компании «Главстрой СПб», по итогам первого квартала 2025 года только 28,3% квартир в предложении петербургской агломерации было представлено без отделки. Это на 2,3 п. п. меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, объем жилья с отделкой продолжает расти. Наибольшую динамику показала предчистовая отделка (white box): ее доля выросла до 24,9%, что на 4,1 п. п. выше уровня прошлого года. Однако основную часть предложения по-прежнему составляют квартиры с чистовой отделкой: 46,7%. «Это подтверждает устойчивый спрос покупателей на готовые к проживанию решения»,— считает Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований компании «Главстрой Санкт-Петербург».

По данным аналитического отдела ГК «Кронунг», на начало 2025 года на первичном рынке города 52% квартир предлагалось с чистовой отделкой, 25% — с предчистовой, то есть совокупная доля жилья с отделкой достигла 81%, что выше показателя конца 2024 года, когда он составлял около 54%.

Яна Вирченко, коммерческий директор ГК «Полис», указывает, что доля продаж квартир с отделкой доходит до 70%, хотя совсем недавно эта доля держалась на уровне 40%. «Это связано с тем, что большинство покупателей берут семейную ипотеку, и первый взнос чаще всего минимальный. Семьям с детьми нужна квартира, чтобы побыстрее заехать и при этом минимизировать расходы на оснащение. Поэтому зачастую выбирают квартиры с отделкой, чтобы включить всю сумму в ипотеку, а также преимуществом является мебель. "Покупай, заезжай и живи" — продающий слоган текущего времени»,— делится она.

Вместе с возросшим спросом и предложением на квартиры с отделкой продолжает расти и стоимость данной опции. В зависимости от застройщика, класса проекта и типа отделки цена может варьироваться от 15–20 до 100–200 тыс. рублей за квадратный метр. В ряде случаев, когда отделка в сегменте de luxe выполняется под индивидуальные нужды покупателя, цена может достигать и 400 тыс. рублей за «квадрат». В среднем же по рынку эксперты сходятся на значениях в 30–50 тыс. рублей.

По словам эксперта по девелопменту и цифровой трансформации недвижимости Александры Офицеровой, стоимость отделки в сравнении с прошлым годом выросла на 8–10%. По данным основателя группы компаний «Кронунг» Филиппа Шраге, в эконом- и комфорт-классе произошел наиболее значительный рост цен: на 10–30%.

Среди главных причин роста себестоимости отделки и, как следствие, подорожания опции для конечных покупателей жилья эксперты выделяют давление инфляции, рост стоимости стройматериалов и строительных работ. Также эксперты говорят о дефиците квалифицированных специалистов, из-за чего на строительные бригады ложится больше обязанностей, растет заработная плата рабочих, а сроки работ увеличиваются.

Опция меблировки квартир от застройщика по-прежнему мало распространена в Санкт-Петербурге и остается нишевой. Господин Ефремов говорит: «Если в первом квартале 2024 года доля меблированных квартир составляла около 4%, то в январе — марте 2025-го — всего 0,1%. Как правило, речь идет о частичной комплектации: встроенные шкафы, кухни или кухонные гарнитуры. Полностью меблированные квартиры — редкость. Причина падения — в слабом спросе: по нашим наблюдениям, не более 3–5% покупателей действительно заинтересованы в меблированных лотах. Большинство предпочитает обустраивать жилье самостоятельно с учетом своих вкусов и бюджета».

Тем не менее некоторые компании продолжают продавать меблированное жилье. «Мы запустили в продажу квартиры с кухней. Пока остановились на студиях, так как это продукт по минимальной цене»,— рассказала госпожа Вирченко.

Гендиректор компании «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов говорит: «Практика показывает, что именно финальная отделка приносит самые неприятные сюрпризы в виде роста цен на материалы. Поэтому застройщики ищут компромиссные варианты, при которых, например, сдают секции и отдельные корпуса — с отделкой и без. Или предоставляют клиентам возможность заказывать и выполнять отделочные работы на этапе строительства, незадолго до сдачи. Как правило, типовые технические решения выполняют сами (предчистовую отделку, white box и прочие варианты, когда клиенту остается сделать только финишную отделку)».

По данным господина Шраге, в некоторых жилых комплексах эконом-класса Санкт-Петербурга лоты с чистовой отделкой занимают до 90% и их число продолжает расти. В премиум-сегменте, наоборот, наблюдается снижение доли квартир с отделкой с 30–40 до 20–25%, здесь покупатели чаще выбирают индивидуальные решения.

«Мотиваций взять квартиру с отделкой много: желание въехать быстрее и прекратить платить аренду за квартиру, готовность первые годы жить в отделке от застройщика, минимизация затрат на ремонт и экономия времен. Особенно интересны квартиры с отделкой семьям с маленькими детьми: родители понимают, что дети так или иначе испортят ремонт, и готовы к тому, что его нужно будет через несколько лет освежить уже своими силами»,— резюмирует господин Шраге.

Андрей Кащавцев