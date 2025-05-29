На зарядку — становись

Пермский производитель зарядных станций для электромобилей — «Корпорация ПСС» — начал совместный проект с ГК «Ростех». Партнеры учредили в Москве ООО «РТ-Эл Плюс», которое займется изготовлением электрического оборудования для промпредприятий. Как сообщил «Ъ-Прикамье» руководитель «Корпорации ПСС» Александр Редекоп, продукцию планируется внедрять в России и странах СНГ. Объем инвестиций и точная специализация выпускаемого оборудования не раскрываются. Эксперты полагают, что речь идет о создании автоматизированных систем управления, которые будут востребованы в ключевых секторах промышленности. При этом качественный результат проекта будет зависеть от инвестиционной активности промсектора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «ППМТС „Пермснабсбыт“» («Корпорация ПСС») выступило соучредителем ООО «РТ-Эл Плюс», зарегистрированного в Москве. По данным Rusprofile, пермской компании принадлежит 51% долей, еще 49% владеет столичное ООО «РТ-Промышленная Экология». «РТ-Эл Плюс» занимается производством и ремонтом прочего электрического оборудования, а также арендой и лизингом машин. Генеральным директором является Евгений Давыдов, ведущий деятельность на территории Прикамья. Уставный капитал новой компании — 100 тыс. руб.

«Корпорация ПСС» разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей с 2014 года. Руководителем является Александр Редекоп. В группу компаний входят: предприятие «Пермснабсбыт», завод по производству зарядных станций для электромобилей «МИРА», завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», «Евразия-Строй», АО «МБКИ», специализирующееся на разработке ПО и систем искусственного интеллекта. В феврале организация открыла в Москве первый крупнейший зарядный хаб для электромобилей.

ООО «РТ-Промышленная Экология» было создано в 2020 году в Москве. Компания предоставляет услуги в области ликвидации последствий загрязнений, добычи нефти, а также занимается производством оборудования. 65% долей общества принадлежат Бартзокасу Лампросу. Еще 25% уставного капитала владеет ООО «РТ-Развитие бизнеса», остальные 10% принадлежат гендиректору Михаилу Папкову. Согласно Rusprofile, единоличным учредителем ООО «РТ-Развитие бизнеса» является ГК «Ростех».

В ГК «Ростех» на запрос «Ъ-Прикамье» оперативно не ответили. Как пояснил «Ъ-Прикамье» Александр Редекоп, ООО «РТ-Эл Плюс» специализируется на производстве «электрического оборудования широкого профиля для промышленных предприятий». При этом парт­нер в лице «Ростеха» «позволяет совместно разрабатывать инновационные технологии в промышленном секторе, так как является основным источником интеллектуальной собственности в рамках проекта». Господин Редекоп не уточнил особенности изготавливаемой продукции, но отметил, что реализовывать ее планируется как на российском рынке, так и в странах СНГ. По его словам, «Корпорация ПСС» выступает основным инвестором проекта. Общий объем инвестиций не раскрывается. Он добавил также, что сейчас внутренняя политика ПСС направлена на развитие партнерских отношений с крупными инновационными компаниями, а также на увеличение производственных площадок.

Руководитель пермского ООО «ОРВИНИТ» Дмитрий Сапегин, знакомый с реализацией проекта, отметил, что масштабирование производственных мощностей «Корпорации ПСС» является «следствием внутренней системы управления». «Компании удалось занять удачное положение между крупными и малыми производителями за счет поддержки качества и внедрения новых технологий. Вероятно, поэтому на компанию обращают внимание крупные федеральные игроки»,— подчеркнул господин Сапегин.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что под «электрическим оборудованием широкого профиля для промпредприятий», которое собирается производить московское «РТ-Эл Плюс», предполагается выпуск силовых агрегатов, систем управления электропитанием, распределительных устройств, автоматики, а также компонентов для электропривода и автоматизации производственных процессов. По его словам, такая продукция может быть востребована не только в энергетической, нефтегазовой и металлургической сферах, но и в секторах машиностроения, химии и логистики.

Господин Тедеев добавил также, что компания, созданная в партнерстве с «Ростехом», может активно участвовать в программах импортозамещения. При этом потенциальными клиентами могут стать заводы, производящие военную технику, самолеты и системы управления. Тем не менее, реальный спрос на продукцию будет зависеть от того, насколько она будет соответствовать международным стандартам качества. «Ключевыми факторами должны стать технологическая компетентность, внедрение инновационных решений, высокий уровень сервисного обслуживания и способность выдерживать конкуренцию. Кроме того, важным условием, станет общая экономическая ситуация в стране и инвестиционная активность промсектора»,— резюмировал аналитик.

Анастасия Леонтьева